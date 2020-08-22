شكرا لبحثكم عن خبر مأرب تلتهم قيادات حوثية بارزة وتتوعد بدفن المزيد (أسماء) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل قياديان عسكريان في صفوف جماعة الحوثين في معارك مع القوات الحكومية في محافظة مأرب، (شمال شرقي البلاد) وذلك وفق مصادر ميدانية.

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وأكدت المصادر مقتل العقيد عبد الحميد نصر علي الشاهري المكنى (أبو أصيل)، نجل القيادي الحوثي "نصر الشاهري" الذي منحته جماعة الحوثي صفة ما يسمى بـ"شيخ مشايخ المناطق الوسطى".

وأشارت إلى مقتل النقيب علي أحمد علي الشاهري (أبو عبدالسلام)، نجل شقيق عبد الحميد الشاهري المعين من قبل الحوثيين وكيلا لمحافظة إب، بنيران القوات الحكومية خلال المواجهات التي شهدتها جبهات مأرب أمس الخميس.

وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.