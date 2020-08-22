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بيان عاجل حول آخر تطورات فيروس كورونا في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ، الجمعة، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.  

وأوضحت في بيان على "تويتر" أن الحالات توزعت على عدن بثلاث حالات وأربع حالات في محافظة حضرموت.  

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وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في حضرموت فيما لم تسجل حالات شفاء جديدة وفق البيان.  

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة المصابة منذ العاشر من ابريل الماضي، إلى 1906حالات بينها 542 حالة وفاة و 1058 حالة شفاء.

ولاتشمل الإحصائية مناطق سيطرة جماعة الحوثيين التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع إصابات فقط، بينها حالة وفاة لمهاجر صومالي. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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