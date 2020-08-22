شكرا لبحثكم عن خبر هجوم خاطف للجيش شرقي صنعاء وانهيار دفاعات الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت قوات الجيش الوطني الجمعة، تحرير استراتيجية شرقي محافظة صنعاء عقب هجوم واسع شنته على مواقع الحوثيين.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع ، إن قوات الجيش حررت مواقع ومرتفعات جبلية استراتيجية في مديرية نهم شرق صنعاء.

وذكر أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

ونقل الموقع عن العميد الركن علي الحميدي قائد اللواء 55 مشاة قوله، إن أبطال الجيش يتمتعون بجاهزية عالية، ومعنويات مرتفعة.

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وبحسب الموقع، فإن قوات الجيش أسقطت صباح اليوم طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في سماء المديرية ذاتها.

وفي محافظة الجوف، شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، هجوماً واسعا على مواقع تتمركز فيها مجاميع حوثية شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش والمقاومة هاجموا صباح اليوم عدد من المواقع كانت تتمركز فيها مليشيات حوثية بجبهات النضود والعلم.

وأضاف أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ولفت الى أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيينفي مواقع متفرّقة شرق مدينة الحزم، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية من ضمنها تدمير عربتين شرق المرازيق ومصرع جميع من كانوا على متنها.