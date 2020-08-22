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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرق المشتركة الهندسية تفكك عبوة زرعها الحوثيون بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
فكّْكت الفِرَق الهندسية للقوات المشتركة عبوة ناسفة زرعها متسللون حوثيون في مزارع الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.
وتمكنت الفِرَق الهندسية من العثور على عبوة ناسفة زرعها متسللين حوثيين في إحدى مزارع الجبلية وقامت الفِرَق بتفكيكها وإبطال مفعولها.
وتعمل الفِرَق الهندسية للقوات المشتركة بوتيرة عالية على تفكيك ونزع حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية في مختلف مناطق ومزارع الحديدة والساحل الغربي.
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