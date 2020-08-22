شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن سحر عدد من الازواج .. شاهد أهالي خولان بصنعاء يقبضون على ساحر برفقته نساء وأدوات سحر (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبض أهالي منطقة خولان بمحافظة صنعاء على أحد السحرة والمشعوذين الذي عاثوا فسادا في الأرض وتسببوا بالكثير من المشاكل خصوصا للأزواج.

وقالت مصادر محلية في خولان بأنه تم القبض على الساحر في قرية الحصن الأبيض بمديرية جحانة بعد مطاردة ليلة أمس الخميس.

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وأكدت المصادر بأن الأهالي قاموا بتسليم الساحر للجهات المعنية بعد اصابته بعيار ناري خلال المطاردة.

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وبحسب المصادر فقد وجد الأهالي مع الساحر بعض أدوات السحر وامرأتين تم القبض عليهما أيضا.

وذكرت المصادر بأن الساحر حاول الهروب من مغرب يوم أمس الخميس بعد أن تم القبض على المرأتين المرافقات له"خادمات".

وأضافت المصادر بأنه تم القبض عليه من قبل اثنين من الأهالي بعد مطاره في الليل حيث هرب إلى أحد الجبال المجاورة للقرية.

وذكرت المصادر بأن الساحر ينتمي إلى منطقة ضوران أنس بمحافظة ذمار.



وأشارت المصادر إلى أن القرية تعاني من مشاكل كثيرة نتيجة أعمال السحر القذرة خصوصا في الأعراس والتي تسببت بمرض وانفصال المزوجين بعد زواجهم مباشرة.