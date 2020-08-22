شكرا لقرائتكم خبر عن مارب الآن .. اشتعال الجبهات بمعارك عنيفة ونائب الرئيس ووزير الدفاع ينعيان قائد بارز (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المعارك العنيفة وتزداد ضراوة في مختلف جبهات محافظة مارب بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، التي كثفت زحوفاتها الانتحارية في صرواح وماهلية سعيا منها لمحاصرة مدينة مارب.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في مارب، اشتداد المعارك المتواصلة في مديرية ماهلية وقانية والنضود والجدافر. منوهة ببذل الجيش تضحيات نفيسة في مواجهة زحوفات الحوثيين والدفاع عن مارب.

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في الاثناء، نعت وزارة الدفاع استشهاد قائد عسكري في معارك التصدي لهجمات وزحوفات مكثفة يشنها وينفذها الحوثيون منذ ايام وبصورة اكبر في مديريتي صرواح وماهلية.

وبعث كل من نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، برقيتا عزاء ومواساة في استشهاد العقيد صالح ناصر بن مبارك حزيم بمارب.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب وبطولات الشهيد البطل العقيد صالح ناصر مبارك حزيم، قائد كتيبة بني جبر، واشتراكه في كل معارك مواجهة الحوثيين والتصدي لزحوفاتهم في مارب، ببسالة وشجاعة.