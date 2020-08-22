شكرا لقرائتكم خبر عن صادم للغاية.. شاهد ما الذي عثر عليه الحوثثين في آخر معاقل داعش والقاعدة بالبيضاء ولا تملكه سوى وإسرائيل وهذه الدول بالمنطقة (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلام الحربي اليمني، يوم الجمعة، صوراً ومشاهد لعملية تطهير مناطق قيفة بمحافظة البيضاء من التنظيمات التكفيرية في ما يسمى داعش والقاعدة.

وأظهرت المشاهد والصور عثور الجيش واللجان على قذائف من نوع M47 Dragon الحديثة أمريكية الصنع ورشاشات من نوع M2 Browninig التي لا تملكها سوى جيوش دول الخليج وإسرائيل بالمنطقة، كانت بحوزة التنظيمات التكفيرية الإرهابية في البيضاء.

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ووثقت مشاهد الإعلام الحربي، إمتلاك تنظيمي داعش والقاعدة إلى جانب الأسلحة الأمريكية الحديثة والمتطورة وكاميرات تصوير ومراقبة جوية لمراقبة المناطق الخاضعة لسيطرتها، أكياس معونة غذائية من برنامج الأغذية العالمي (الفاو).

كما أظهرت المشاهد بعض المطبوعات لما يسمى بتنظيم داعش في قيفة، مكتوب في أحدها أن تنظيم داعش بمحافظة عدن هو من قام بإغتيال العقيد محمد صالح الردفاني، نائب مدير القوة البشرية لقوات ما يسمى الحزام الأمني والدعم والإسناد أمام منزله بحي المنصورة في شهر ديسمبر عام 2019م، بالإضافة إلى العديد من الكشوفات والسجلات والتسجيلات المرئية بالجرائم التي ارتكبتها التنظيمات التكفيرية في عدد من المناطق اليمنية.

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كما بينت المشاهد العثور على وثائق هي الأخطر، تكشف عن حلقات الوصل بين التنظيمين الإهابيين وتحالف العدوان، وأنواع التنسيق المعتمد بين الطرفين، وأنواع الدعم المقدم من قيادة العدوان للجماعات التكفيرية، بالإضافة إلى قذائف عليها شعار المملكة العربية السعودية.