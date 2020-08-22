شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : إسقاط طائرة وإطلاق صواريخ وخسائر بالجيش السعودي.. تفاصيل نارية لمعارك شرسة على الحدود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت القوات التابعة لصنعاء والموالية للحوثيين هجمات على الحدود السعودية ،بالتزامن مع هجوم مضاد من قبل قوات يمنية موالية للسعودية في جبهة باقم الحدودية التابعة لصعدة.

وقصفت القوات السعودية ،مناطق الكسارة الحدودية ومديرية الظاهر وحرض ،وقتل جندي سعودي يدعى سلمان احمد الغزواني، كان يرابط في الحد الجنوبي للسعودية .

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هذا وقد اعتراض التحالف صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة العربية السعودية،حسب إعلان رسمي للتحالف.

وفتحت قوات الجيش التابع لحكومة عدن جبهة قتال جديدة ضد قوات صنعاء في محافظة صعدة (شمال اليمن)، يأتي ذلك بالتزامن مع اشتعال جبهات القتال بمحافظة مأرب، وضغط قوات صنعاء بشكل مكثف لتحقيق إختراق هناك منذ نحو أسبوع.

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وبدأت اليوم معارك بين قوات الجيش التابع لعدن والجيش التابع لصنعاء في جبهة "باقم" في صعدة والتي بدورها ستعمل على تخفيف الضغط على الجبهات بمحافظة مأرب.

وتمكنت قوات الجيش التابع لعدن مسنودة بغطاء جوي من التحالف، من اسقاط طائرة حوثية مسيرة قبيل دخولها اجواء المناطق التي يسيطر عليها حلفاء حكومة عدن، والسيطرة على مواقع مهمة بالقرب من مثلت باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور آزال الموالي لحكومة عدن العميد ياسر الحارثي قوله، "إن الطائرة المسيرة كانت تحمل متفجرات لاستهداف مواقع الجيش الوطني"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

و سيطرت قوات الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، على مواقع قريبة من مثلث باقم، والتي تطل على مركز المديرية بعد هجوم مباغت شنه على مواقع القوات الموالية للحوثيين المتمركزة في باقم شمال صعدة.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العميد سليمان النويهي قوله، "إن المعارك أسفرت عن سقوط خمسة من عناصر القوات الموالية للحوثيين وجرح اخرون واستعادة كمية من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.