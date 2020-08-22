شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : مصادر سياسية تكشف عن الهدف الاستراتيجي الاكثر اهمية الذي سيتحقق للحوثيين بعد السيطرة على "مأرب"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت مصادر سياسية ان سقوط محافظة " مأرب" التي تحتضن منشآت النفط الرئيسية في البلاد سيمثل ضربة قاضية للشرعية التي ستفقد المصدر الرئيسي للموارد المالية التي تغذي الخزينه العامة للدولة الى جانب التداعيات السياسية التي سيفرضها سقوط اخر قلاع الشرعية في المحافظات الشمالية . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأكدت المصادر ان الدفاع عن " مأرب" واحباط اي محاولات للحوثيين للسيطرة عليها يمثل معركة مصيرية بالنسبة للحكومة الشرعية وكافة القوى الرافضة لهيمنة الحوثيين وايران على اليمن منوهة الى أن الحوثيين يسعون من وراء محاولتهم للسيطرة على مأرب الحصول على موارد مالية كبيرة من خلال الاستحواذ والتحكم بعائدات النفط الى جانب انهاء تهديدات الجيش التي تمثل مأرب نقطة انطلاق محورية للعمليات العسكرية. اخبار "الخليج 365"

وحول التداعيات السياسية التي ستترتب عن سقوط مأرب في حال تحقق مثل هذا السيناريو أكدت المصادر أن الحوثيين سيتمكنون من اقناع اطراف اقليمية ودولية بالاعتراف بسلطتهم كونهم الطرف المسيطر على الأرض وسيعزز ذلك وضع الحكومة الشرعية التي تعاني من ازمات في الجنوب ولا تمتلك حضورا على الارض في الشمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو : مصادر سياسية تكشف عن الهدف الاستراتيجي الاكثر اهمية الذي سيتحقق للحوثيين بعد السيطرة على "مأرب"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.