وردنا الآن.. مصادر عسكرية تكشف عن "الجبهتين" الاكثر اثارة لتوجسات الحوثيين و"تكنيك" عسكري جديد للجيش سيسرع بالحسم !

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عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت مصادر عسكرية مطلعة أن محاولة الحوثيين السيطرة على " مأرب" فرضت تداعيات عكسية حيث سرعان ما تحركت العديد من الجبهات التي كانت خامدة في رد فعل تكتيكي اعتمدة الجيش الوطني يمثل جزء من استراتجية عسكرية جديدة تركز على خيار وحيد وهو فرض الحسم العسكري. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وأكدت المصادر أن تقدم الجيش في جبهتي " نهم وصعدة " يثير قلقا حادا وواسعا داخل اوساط قيادات الميلشيا كونه يمثل تهديدا وجوديا للجماعة الانقلابية التي تحاول من خلال ممارسة ضغوط عسكرية على مأرب أن تخفف من وطأة الضغوط المماثلة التي تتعرض لها في نهم وصعدة ومن جهة اخرى الحد من تهديدات الجيش الوطني وعملياته العسكرية الموجهة ضد الميلشيا عبر السيطرة على عاصمة مـأرب.



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