ورد الآن.. الإمارات تنفي التقارير حول توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل وتكشف هذا هو الهدف الاساسي من المعاهدة .؟

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عدن - ياسمين التهامي - نفت الإمارات اليوم الجمعة صحة ما تردد في وسائل إعلام اسرائيلية، أنها وقعت مع إسرائيل مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين. وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالامارات سالم محمد الزعابي في بيان اليوم الجمعة إن الهدف الاساسي من المعاهدة هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما.

ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

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