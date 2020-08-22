شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تعلن تقدمها الميداني في محافظتي صعدة والجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت القوات الحكومية ، اليوم الجمعة، السيطرة على مواقع جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).

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وقال أركان حرب اللواء الخامس العميد سليمان النويهي، إن قوات الجيش سيطرت اليوم على مواقع جديدة في مثلت باقم عقب هجوم شنته على مواقع جماعة الحوثي في مديرية باقم ، وفق ما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكر النويهي أن المواجهات أسفرت عن سقوط 5 قتلى من عناصر الحوثي واستعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي الجوف، نفذت قوات الجيش صباح اليوم هجومًا على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي بجبهات النضود والعلم، وأسفرت المعارك عن مصرع العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، بينما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة"