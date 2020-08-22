شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط تعلن رفع أسعار البنزين والديزل (التسعيرة الجديدة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت شركة النفط اليمنية فرع المهرة (شرقي البلاد)، رفع أسعار الوقود اعتباراً من اليوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيان إنه تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى 375 ريالا، فيما تم رفع لتر الديزل إلى 350 ريالا.

وأرجعت الشركة سبب رفع الأسعار إلى تأخر وصول ناقلات الوقود، إضافة إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

ولفتت إلى أنه سيتم إعادة النظر في سعر المشتقات النفطية بالزيادة أو النقصان بناء على المتغيرات.

Advertisements

وفي العاشر من أغسطس الجاري، أعلنت شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، رفع سعر مادة البنزين في السوق المحلية بعدة محافظات.

وقررت الشركة رفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتر إلى 6.600 ريال في محافظات عدن لحج أبين والضالع جنوبي البلاد.

وأرجعت الشركة الحكومية القرار إلى "ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً، وتدهور صرف الريال اليمني".