شكرا لبحثكم عن خبر وزير الخارجية العماني الجديد يستهل أولى مهامه بنقاش الملف اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استهل وزير الخارجية العماني الجديد بدر بن حمد البوسعيدي مهامه الرسمية باتصال مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لدفع عجلة السلام في اليمن.

وكشفت وزارة الخارجية العمانية في بيان رسمي “أن بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب عن تقديره العميق لجهود السلطنة في دعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام باليمن، راجياً استمرار هذه المساعي وصولاً إلى الغايات المنشودة”

وتلعب سلطنة عمان دوراً محورياً في اليمن، يرتكز على ضرورة إيجاد حل للأزمة المندلعة منذ نحو ست سنوات.