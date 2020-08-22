شكرا لبحثكم عن خبر في واقعة غريبة.. استخراج قفل نحاسي وعملات معدنية من بطن فتاة يمنية! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

نجح فريق من الأطباء بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) في إنقاذ حياة فتاة بعد استخراج قطع معدنية من داخل أمعائها.

وكانت الفتاة قد وصلت رفقة والدها إلى مستشفى حضرموت الحديث تشتكي من آلام شديدة في البطن وتقيؤ منذ عشرة أياك، وهو ما دفع الأطباء إلى تصويرها بالأشعة السينية ليتبين وجود أجسام معدنية في البطن.

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وأجرى طاقم طبي برئاسة الدكتور عمر سالم بلفقيه جراحة عاجلة بالمنظار للفتاة وتمكن من استخراج ثلاث عملات معدنية وقفل نحاسي من بطن الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً.