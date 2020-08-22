شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صخور تسقط من قمة جبل في صنعاء على سيارة وهذا مصير ركابها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا مواطنون من موت محقق بأعجوبة بعد سقوط صخور ضخمة على سيارة كانوا يستقلونها في محافظة صنعاء (شمال البلاد).

وقالت مصادر محلية إن صخور ضخمة وقعت على سيارة في نقيل البياض بطريق حمام جارف بمديرية بلاد الروس وتسببت في تدمير السيارة فيما نجا ركابها بأعجوبة.

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وبشكل متواصل يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين وسائقي المركبات من انهيارات صخرية في ظل الأمطار الغزيرة التي تشهدها اليمن منذ أسابيع.