شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات من أمطار فيضانية ستجتاح هذه المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت.

وأشار في نشرته الصادرة اليوم الجمعة إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الداخلية للسواحل الشرقية والجنوبية والغربية بينما تكون الاجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية مع رياح موسمية شديدة في مياهنا الاقليمية حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ولفت إلى استمرار هطول امطار رعدية واضطراب البحر شرق خليج عدن وما جاورها وحول ارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

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وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب او السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

ونبه ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها وحول أرخبيل سقطرى واجزاءمن السواحل الشرقية والجنوبية للبلاد.