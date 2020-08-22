شكرا لبحثكم عن خبر احتراق تاج بحري في ميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احترق تاج بحري تابع لميناء عدن، (جنوبي البلاد) مساء الخميس. Advertisements وحسب شهود عيان وعاملين في الميناء لصحيفة “عدن الغد”، اندلعت النيران في التاج البحري ميون. وقال مصدر في الميناء للصحيفة ان فرقة اطفاء استطاعت ان تخمد الحريق. ويعمل التاج على سحب السفن التجارية إلى داخل الميناء وخارجها.

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