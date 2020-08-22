شكرا لبحثكم عن خبر هذا ماحدث للممرضة الهندية التي ذبحت زوجها اليمني وقطعت جسده في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حُكم على ممرضة هندية بالموت بعد أن قتلت زوجها اليمني وقطعته إلى أشلاء وألقته خارج شقتها في صنعاء.

وقالت صحف هندية إن الممرضة قامت برفقة صديقتها اليمنية بقتل الرجل اليمني انتقاماً بعد ما احتجزها من خلال مصادرة جوزا سفرها واستخدام كل أ/والها.

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والممرضة تدعى نيميشيا بريا من ولاية كيرلا، وكانت متزوجة في الهند ولديها ولد محكمة الاستئناف بصنعاء على الممرضة البالغة من العمر 30 عامًا بالإعدام.

يمكن للمتهم الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد حكم محكمة الاستئناف خلال 15 يومًا.

وقع الحادث عام 2017 في اليمن. نيميشا بريا كانت في اليمن منذ 2013 وكانت تعمل في مستشفى هناك. لكنها أرادت أن تفتح عيادتها الخاصة. وبما أنه لا يُسمح إلا لليمنيين بفتح عيادة، فقد سجلت زواجها من رجل يمني يُدعى طلال عبده مهدي على الورق. بعد تسجيل الزواج، حصلت على ترخيص من الحكومة للعيادة في عام 2014. ولكن بعد التسجيل، أجبرها مهدي على العيش كزوجته الحقيقية رغم أنه كان متزوجًا بالفعل.

لم تُجبر فقط على العيش مع زوجة مهدي الأولى، بل صادر جواز سفرها واستخدم كل الأموال التي أتت من العيادة. كما تعرضت لمضايقات من قبل مهدي. بعد تعرضها لسوء المعاملة والمضايقات لسنوات، قامت نيميشا مع صديقتها اليمنية التي تدعى حنان، التي عملت معها كممرضة، بقتل مهدي. تم تقطيع جسده إلى أشلاء ومعبأة في كيس ألقي داخل خزان المياه في شقتها.