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الملك سلمان وولي العهد ينعيان استشهاد جندي في الحدود الجنوبية مع اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المملكة العربية ، الجمعة، استشهاد أحد جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأفادت وكالة "واس" السعودية، بأن نائب أمير منطقة جازان، قدم التعازي والمواساة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير ، وأمير جازان، لوالد وذوي الجندي أول "سلمان بن أحمد الغزواني" الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي".

واكد نائب منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز في البرقية، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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