شكرا لبحثكم عن خبر الملك سلمان وولي العهد ينعيان استشهاد جندي في الحدود الجنوبية مع اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، استشهاد أحد جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأفادت وكالة "واس" السعودية، بأن نائب أمير منطقة جازان، قدم التعازي والمواساة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وأمير جازان، لوالد وذوي الجندي أول "سلمان بن أحمد الغزواني" الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي".

واكد نائب منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز في البرقية، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.