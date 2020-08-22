شكرا لبحثكم عن خبر بألواح شمسية وتكييف صحراوي... مهندسون من حضرموت يتمكنون من ابتكار تكييف للسيارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن مهندسون من أبناء محافظة حضرموت من ابتكار فكرة ذكية لتبريد وتكييف السيارة من الداخل عبر منظومة الطاقة الشمسية. وتداول ناشطون في اليمن صورة لسيارة نوع فيتارا في مدينة تريم بمحافظة حضرموت تحمل في السطح لوح شمسي وفي الخلف مكيف صحراوي محلي الصنع.

Advertisements وقال الناشطون ان المكيف يعمل على منظومة الطاقة الشمسية من الواح مباشرة دون اي ربط كهربائي بمحرك السيارة. ويعتبر هذ الابتكار الجديد له فائدة كبيرة وغير مكلفة وفريد من نوعه في الصناعة المحلية. يذكر أن تريم بدأت قبل سنوات عديدة من صناعة مكيفات صحراوية ولاقت تلك الصناعة انتشارا واسعا وصل للتصدير إلى خارج اليمن .

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