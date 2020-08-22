شكرا لبحثكم عن خبر سقوط مدوي للمليشيات الحوثية خلال الأيام القادمة في مختلف الجبهات.. ومصادر تكشف عن الأسباب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر سياسية وإعلامية مطلعة، أن مليشيا الحوثي الانقلابية اصبحت في أسوأ حالاتها، وفي مرحلة ما قبل السقوط الكبير في مختلف الجبهات.

وذكرت المصادر ان المليشيات الحوثية تكبدت في جبهات محافظتي الجوف ومأرب خسائر فادحة خلال المواجهات الاخيرة مع قوات الجيش الوطني، مؤكدة أن انهيار المليشيات في الجبهات بات وشيكا.

وأوضحت المصادر بأن إستسلام عناصر المليشيات الحوثية بشكل جماعي يعكس الخواء الذي تعيشه الجماعة في مختلف الجبهات، وذلك بعد استنزف المليشيات في صحراء مأرب والجوف وجبال نهم والبيضاء.