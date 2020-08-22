شكرا لبحثكم عن خبر رغم شحة الإمكانيات.. استخراج قفل وثلاث عملات معدنية من معدة فتاة يمنية (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استطاع فريق طبي من محافظة حضرموت من إجراء عملية معقدة لفتاة تبلغ من العمر 19عاما.

وفي التفاصيل حيث استطاع الفريق الطبي بمستشفى حضرموت في المكلا عن طريق دكتور المناظير الدكتور عمر بلفقيه من استخراج قفل وثلاث عملات معدنية من معدة المريضة .

وقال الدكتور بلفقيه ان العملية والتي جرت من خلال المناظير تعد عمليه صعبه وان الفتاة حينما أتت إلى المستشفى كانت تعاني من آلام في المعده وتقيؤ وعند فحصها كانت المفاجأة .

وأوضح بلفقيه أن الفتاة الان في صحة جيدة جدا .



وأشاد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بالطاقم الطبي مؤكدين أن البلد فيها من الكوادر الكثيره رغم شحة الإمكانيات المتاحة .

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