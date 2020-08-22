شكرا لبحثكم عن خبر في عملية نوعية.. الجيش الوطني يسيطر على ”الكسارة” و ”مفرق هيلان”.. آخر المستجدات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، تمكنت من استعادة مواقع إستراتيجية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وبسحب المصادر فإن قوات الجيش الوطني، تمكنت من استعادة الكسارة ومفرق هيلان، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت المواجهات عن مصرع العشرات من الحوثيين وأسر آخرين، بالتزامن مع احتدام المعارك على طول امتداد الجبهات بمحافظة مأرب.

Advertisements

وكان أبطال الجيش الوطني، نفذوا خلال اليومين الماضيين، حصارا خانقا على عناصر المليشيا في الكسارة ومفرق هيلان، وسيطروا على تبتي الشايف في صرواح وقطعوا بالنيران طريق إمداد عناصر المليشيا في جبلي هيلان والمخدرة من جهة صرواح.

والثلاثاء الماضي، استسلمت كتيبة حوثية لقبائل الجدعان بعتادها، اغتنمت القوات الحكومية عتاد الكتيبة بالكامل، بينها دبابتين وأسرت ١٧ من عناصرها.

ولقي العشرات من عناصر المليشيات الحوثية مصرعها خلال الايام القليلة الماضية في مختلف جبهات القتال.