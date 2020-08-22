شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. مجاميع كبيرة من الحوثيين يسلموا انفسهم بشكل جماعي للجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني، اليوم الجمعة، السيطرة على مواقع عسكرية جديدة إثر معارك أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين واسرى آخرين في محافظة الجوف شمالي البلاد.

‏وفي مقطع فيديو متداول للمركز الإعلامي للجيش الوطني، ظهر عدد كبير من عناصر المليشيات وهم يسلموا انفسهم للقوات الحكومية بعد انهيار كبير للمليشيات في جبهات الجوف.

وظهر في المقطع، العشرات من الحوثيين يسلموا أنفسهم بشكل جماعي ويقولون بأعلى صوتهم "مغتصبين مغتصبين"، في إشارة واضحة بأن المليشيات زجت بهم في المعارك بشكل اجباري، وهو ما دفعهم لتسليم انفسهم للجيش الوطني.

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وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الارواح والعتاد خلال الايام القليلة الماضية، في مختلف الجبهات، وذلك ما دفعها بحشد الكثير من المقاتلين من المناطق الخاضعة لسيطرتها والزج بهم في المعارك.