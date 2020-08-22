شكرا لبحثكم عن خبر ظهر في الخطاب الأخير بعد استخدام أدوية.. تدهور حالة ”عبدالملك الحوثي” الصحية ومصادر حوثية خاصة تكشف عن مكان وضروف علاجه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حوثية مقربة من دائرة زعيم الميليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي عن الحالة الصحية لزعيم الميليشيا.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة بالمشهد اليمني أن حالة الحوثي الصحية غير مستقرة خلال هذه الفترة حيث بدأ يقلل من ظهوره إلا في المناسبات الضرورية.

وبحسب المصادر فإن الحوثي ظهر في خطابه الأخير بمناسبة الهجرة النبوية يوم أمس الخميس بعد تناوله عقاقير طبية تساعده على البقاء أمام الكاميرا لفترة أطول.

ومناسبة الهجرة النبوية من المناسبات التي يعتبرها الحوثي ضرورية لظهوره أمام ميليشياته عبر الشاشة والتي يستغلها ليحرض فيها على قتل المزيد من اليمنيين.

وأكدت المصادر بأن الحوثي يتلقى علاجه في منزله في الذي يقيم فيه هذه الفترة في العاصمة صنعاء حيث أنه يعمل على تغيير سكنه كل فترة.

وأظهرت صورة الحوثي أثناء خطابه الأخير عن تدهور في حالته الصحية حيث بدا وهو أقل حماسا ويلتزم بنبرة هادئة في الكلام على غير عادته.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي أوكلت مهمة الاشراف على حالة الحوثي الصحية إلى أطباء مؤهلين ومن أرقى كوادر الطب في صنعاء.

وبحسب المصادر فإن هذه الكوادر مقربة جدا من قيادات حوثية كبيرة وبعضها تنتمي إلى السلالة الهاشمية.

وذكرت المصادر بأن الميليشيا اتخذت اجراءات أمنية مشددة على الأطباء المعنيين بالاشراف على حالة الحوثي الصحية بما فيها متابعة أسرهم وفرض قيود كثيرة لم تذكرها.

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