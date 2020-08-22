شكرا لبحثكم عن خبر شاب يلقي القبض على أفعى سامة بعد أن لدغت طفلة في أبين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن شاب القى القبض على أفعى سامة بعد أن لدغت طفلة في ربيعها الثاني عشر، بمحافظة أبين.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن شباب قام بالقبض على الأفعى وحملها إلى جوار مستشفى الرازي، ليشاهدها المواطنين الذين اندهشوا من طول وسمك تلك الأفعى السامة.

ونوهت المصادر بأن مقربين من الطفلة قاموا باسعافها إلى مستشفى الرازي، وأخذت العلاج الأولي في المستشفى وفاقت من الغيبوبة ولاتزال تحت العناية الطبية في المستشفى.

ونوهت المصادر بأن الأفعى السامة لدغت الطفلة في منطقة عبر عثمان ظهر اليوم، ما أدى الى دخولها في غيبوبة.

وتسببت لدغات الأفاعي بوفاة عدة أشخاص في عدة محافظات يمنية، نظرا لعدم توفر المضادات والأدوية الخاصة بسمومها.

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