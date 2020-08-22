شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة شرقي صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة "نهم" شرقي صنعاء.

جاء ذلك عقب هجوم واسع شنته قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم.

وأكدت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني سيطرة، اليوم، على مواقع ومرتفعات جبلية بمديرية نهم.

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وبحسب المصادر فإن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها في الجبهة ذاتها.

وفي وقت سابق من اليوم. أسقطت قوات الجيش، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في سماء المديرية نهم.

وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات.