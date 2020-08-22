شكرا لبحثكم عن خبر ”العمراني” يصدر فتوى جديدة بشأن ”الحجاب” و”السفور” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، مفتي الجمهورية اليمنية، اليوم الجمعة، فتوى جديدة بشأن "الحجاب" و"السفور".

وقال العمراني في الفتوى التي نشرها على صفحته بالفيسبوك، و أطلع عليها " المشهد اليمني "، أنه " من المعلوم أن الحجاب واجب على كل مسلمة بالغة عاقلة". وأضاف: وعلى جميع الآباء أن يأمر كل واحد ابنته بأن تحتجب عن كل رجل ليس زوجاً لها ولا محرماً من محارمها كائناً من كان.

وتابع: وإذا تزوج رجل بامرأة سافرة فعلى الزوج أن يأمرها بالاحتجاب لأنه أصبح المسئول عنها كما أن على الأب التعاون مع الزوج في تنفيذ الأمر ففي الحجاب الخير الكثير وفي السفور الشر الكثير والله أعلم.

وتأتي فتوى العمراني، في وقت تسعى فيه معظم الفتيات والناشطات إلى ترك الحجاب في إطار ما يسمى بالانفتاح و حرية المرأة.

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