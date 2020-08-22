شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية متفرقة على عدة محافظات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، هطول امطارا متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على عدة محافظات خلال الساعات المقبلة.
وأوضح المركز أنه من المتوقع هطول أمطاراً على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت، وأجزاء من المناطق الداخلية للسواحل الشرقية والجنوبية والغربية.
وأشار المركز إلى أن الاجواء ستكون حارة على المناطق الصحراوية والساحلية مع رياح موسمية شديدة في مياهنا الاقليمية حول ارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.
وجدد المركز تنبيه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب او السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.
كما جدد المركز تحذير المواطنن في المناطق الصحراوية والساحلية من الاجواء الحارة وعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وقت الظهيرة.
ونبه المركز ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر شرق منطقة خليج عدن وما جاورها وحول ارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية متفرقة على عدة محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.