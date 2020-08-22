شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد لاعب كرة قدم في معارك الدفاع عن الجمهورية بمحافظة مأرب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد، اليوم الجمعة، لاعب كرة قدم، بمعارك الدفاع عن الجمهورية، غرب محافظة مارب.

وذكرت مصادر محلية، ان الكابتن نايف وقّاد، لاعب نادي النصر، استشهد اليوم دفاعا عن الجمهورية، في المعارك الدائرة ضد مليشيا الحوثي الإمامية.

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وتشهد جبهات محافظة مأرب، معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية التي كثفت هجماتها خلال الأسابيع الماضية بهدف تحقيق تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.