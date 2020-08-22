شكرا لبحثكم عن خبر ”بن عزيز ” يستقبل تعزيزات من قبائل ”دهم” بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر ميداني، اليوم الجمعة، بأن رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، استقبل تعزيزات من قبائل "دهم" شمالي محافظة الجوف.

وقال المصدر أن بن عزيز التقى قبائل دهم بقيادة الشيخ علي بن شيطف قائد مطارح دهم أثناء تعزيزهم للجبهات المشتعلة، وأشاد بدورهم في مقارعة مليشيا الحوثي، واستمرارهم في دعم الجيش اليمني.

وياتي ذلك، بالتزامن مع هجوم كاسح للجيش اليمني ضد المليشيا المدعومة ايرانيا، بجبهة النضود والعلم، شرقي مدينة حزم الجوف، أسفر عن مصرع العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

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