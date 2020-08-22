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الجيش الوطني يعلن السيطرة على مواقع جديدة في صعدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش الوطني تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في مختلف الجبهات وتمنيها هزائم نكراء.

وسيطرت قوات الجيش الوطني اليوم، الجمعة، على مواقع قريبة من مثلث باقم والتي تطل على مركز المديرية بعد هجوم مباغت شنته على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في باقم شمال محافظة صعدة.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العميد سليمان النويهي ان المعارك اسفرت عن سقوط خمسة من عناصر الميليشيا وجرح اخرون واستعادة كمية من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويأتي هذا بالتزامن مع تقدمات وانتصارات يحققها الجيش الوطني في جبهتي نهم بمحافظة صنعاء والجوف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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