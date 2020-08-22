شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن السيطرة على مواقع جديدة في صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش الوطني تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في مختلف الجبهات وتمنيها هزائم نكراء.

وسيطرت قوات الجيش الوطني اليوم، الجمعة، على مواقع قريبة من مثلث باقم والتي تطل على مركز المديرية بعد هجوم مباغت شنته على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في باقم شمال محافظة صعدة.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العميد سليمان النويهي ان المعارك اسفرت عن سقوط خمسة من عناصر الميليشيا وجرح اخرون واستعادة كمية من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويأتي هذا بالتزامن مع تقدمات وانتصارات يحققها الجيش الوطني في جبهتي نهم بمحافظة صنعاء والجوف.