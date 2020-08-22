شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة طبيب يمني جديد بعد أيام من إعدام وصلب آخر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأنه تم العثور على طبيب يمني مشنوق ويتدلى جسده من على إحدى الأشجار في وادي عنه بالعدين، محافظة إب، بعد أيام من إعدام وصلب طبيب أسنان من قبل أنصار الشريعة في محافظة البيضاء.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني "، بأن المواطنين عثروا على جثة قالوا انه الطبيب عبدالواحد الصوفي، أحد مواطني مدينة جبلة .

ونوهت المصادر بأنه لم يتم التأكد من سبب و حقيقة وفاته انتحار أم بفعل جناة.

و‏ارتفعت حالات ‎الانتحار في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، خلال أقل من نصف عام إلى 29 حالة.

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