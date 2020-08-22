شكرا لبحثكم عن خبر ابتداء من اليوم .. رفع أسعار بيع المشتقات النفطية في محافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أخطرت شركة النفط في محافظة المهرة، محطات الوقود بزيادة أسعار بيع البنزين والديزل، اليوم الجمعة.

وأرجعت في بيان، قرارها إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا وتدهور سعر صرف العملة المحلية.



وحددت سعر بيع لتر البنزين عند 375 ريالًا، بما يعادل سبعة آلاف و500 لـ"الدبة" سعة 20 لترا.

كما ألزمت محطات الوقود ببيع لتر الديزل بسعر 350 ريالًا، أي ما يساوي سبعة آلاف ريال للدبة.