شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تعلن عن نجاح صفقة تبادل أسرى جديدة مع الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم عن نجاح صفقة تبادل أسرى مع قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب.

وأفاد رئيس شؤون الأسرى لدى الميليشيا الحوثية عبدالقادر المرتضى في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر بنجا صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الشرعية في محافظة مأرب.

وأضاف المرتضى أن تم الإفراج عن ثمانية من أفراد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب.

وبحسب المرتضى فإن الصفقة تمت عبر وساطة وتفاهمات محلية بين الميليشيا والحكومة الشرعية.

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