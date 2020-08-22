شكرا لبحثكم عن خبر [السبت 22 أغسطس 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خط الرحلة: سيئون – القاهرة موعد الاقلاع : 08:00 صباحا موعد الوصول: 10:45 صباحا رقم الرحلة: 603 خط الرحلة: القاهرة – عدن. موعد الاقلاع : 11:45 ظهرا. (توقيت القاهرة). Advertisements موعد الوصول: 16:15 مساء رقم الرحلة: 600 خط الرحلة: عدن – القاهرة موعد الاقلاع: 10:30 صباحا موعد الوصول: 13:00 ظهرا رقم الرحلة: 601 خط الرحلة: القاهرة – عدن. موعد الاقلاع : 14:00 ظهرا. (توقيت القاهرة)

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