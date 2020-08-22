شكرا لبحثكم عن خبر من بينهم اطفال.. تفحم 13 شخص في حادث مروري مروع بتعز ”صور” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



شهدت محافظة تعز حادث مرور مروع ظهر يوم أمس تسبب في وفاة 13 شخص ونجاة شخصين آخرين مصابين إصابات بالغة .

وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" إن 13 شخص لقو حتفهم وأصيب أثنان آخران إثر حادث مروري مروع في مديرية دمنة خدير في محافظة تعز يوم أمس الخميس تصادمت فيه سيارتين تحمل إحداها مواد بترولية .

وتسبب الحادث في تفحم وأحتراق 13 مواطن من بينهم أطفال كانوا على متن السيارتين واصباة اخرين بحروق شديدة ووصفت بالأصابات البليغة.

ولم ترد حتى الآن أية معلومات إضافية عن هوية القتلى أو تفاصيل عن الحادث.

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