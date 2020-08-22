شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي حوثي في سماء السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية ، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه مدينة نجران في جنوبي السعودية.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف اعترضت صاروخا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن باتجاه نجران.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، تركي المالكي، قد صرح أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار "مفخخة" في المنطقة الجنوبية، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منشآت مدنية بنجران.



وتواصل الميليشيا الحوثية على اطلاق صواريخ تحصل عليها من ايران على المملكة العربية السعودية بين الحين والاخر.

ويرى مراقبون قيام الميليشيا باطلاق الصواريخ على المملكة هو دليل على عدم جدية الحوثيين في وقف اطلاق النار الذي قال عنه المبعوث الدولي مارتن غريفيث انه حصل على ردود ايجابية من قبلهم .

ويعيش اليمن صراعا منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، وتصاعد القتال في مارس 2015 بعدما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء.