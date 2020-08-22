شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : مجاميع كبيرة من الحوثيين يسلموا انفسهم بشكل جماعي للجيش الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني، مساء امس الجمعة، السيطرة على مواقع عسكرية جديدة إثر معارك أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين واسرى آخرين في محافظة الجوف شمالي البلاد.

‏وفي مقطع فيديو متداول للمركز الإعلامي للجيش الوطني، ظهر عدد كبير من عناصر الحوثيون وهم يسلموا انفسهم للقوات الحكومية بعد انهيار كبير لجماعة الحوثيفي جبهات الجوف.

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وظهر في المقطع، العشرات من الحوثيين يسلموا أنفسهم بشكل جماعي ويقولون بأعلى صوتهم مغتصبين مغتصبين، في إشارة واضحة بأن جماعة الحوثي زجت بهم في المعارك بشكل اجباري، وهو ما دفعهم لتسليم انفسهم للجيش الوطني.

وتكبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في الارواح والعتاد خلال الايام القليلة الماضية، في مختلف الجبهات، وذلك ما دفعها بحشد الكثير من المقاتلين من المناطق الخاضعة لسيطرتها والزج بهم في المعارك.