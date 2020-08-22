شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : إسقاط 14 معسكراً ارهابياً ومقتل 250 متطرفاً بينهم زعيم داعش في البيضاء.. التفاصيل الكاملة للعملية العسكرية التي أعلن عنها الحوثيين قبل لحظات ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزعت جماعة الحوثي ، قبل قليل، مشاهد فيديو لنجاح عمليات قواتها في مناطق قيفة (ولد ربيع والقرشية) ومناطق مجاورة بمحافظة البيضاء (جنوب اليمن).

وقال المتحدث العسكري للحوثيين ، العميد يحيى سريع، في إيجاز صحفي بثته قناة ’’المسيرة‘‘ الناطقة باسم الحوثيون إن العمليات استهدفت ما وصفه بـ’’أكبر وكر‘‘ من أوكار العناصر المتطرفة على مستوى الجزيرة العربية، مشيراً إلى أنها استمرت أسبوع.

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وأوضح سريع أن عدد المعسكرات التي سيطرت عليها عناصرهم بـ14 معسكر منها 6 معسكرات لـ’’داعش‘‘ وأخرى تابعة ’’للقاعدة‘‘، استخدمت للتدريب وكذلك كان جزء منها يحتوي على ورش تصنيع أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة.

وتحدث سريع عن سقوط ما لا يقل عن 250 من عناصر القاعدة وداعش ما بين أسير وقتيل ومصاب ومن بينهم جنسيات عربية وأجنبية، و5 من قيادات "داعش" أبرزهم زعيم التنظيم والمسؤول الأمني والمسؤول المالي.

وادعى سريع حصولهم على أدلة تثبت التنسيق بين المتطرفين وعناصر أخرى في دولة عربية وأجنبية، ومعلومات متكاملة وأدلة على تنفيذ تلك العناصر عمليات مختلفة خلال السنوات الماضية في أكثر من منطقة يمنية.