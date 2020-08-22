شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يعلن السيطرة على مواقع جديدة في صعدة (اسماء المواقع) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطني تكبيد جماعة الحوثي خسائر فادحة في مختلف الجبهات وتمنيها هزائم نكراء.

وسيطرت قوات الجيش الوطني اليوم، الجمعة، على مواقع قريبة من مثلث باقم والتي تطل على مركز المديرية بعد هجوم مباغت شنته على مواقع وجماعة الحوثي المتمركزة في باقم شمال محافظة صعدة.

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وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العميد سليمان النويهي ان المعارك اسفرت عن سقوط خمسة من عناصر جماعة الحوثي وجرح اخرون واستعادة كمية من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويأتي هذا بالتزامن مع تقدمات وانتصارات يحققها الجيش الوطني في جبهتي نهم بمحافظة صنعاء والجوف.