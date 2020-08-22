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عدن - ياسمين التهامي - بعد إجبارها التطبيع مع ‘‘إسرائيل’’.. أمريكا تنقلب على الإمارات وتقتل حلمها الاستراتيجي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مسؤول إماراتي عن الشرط الأمريكي الذي جعل الإمارات تسعى نحو التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن أمريكا تعرقل حصول بلاده على مقاتلات إف35 رغم تطبيعها مع إسرائيل. وقال إن الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" في طريق بيع إف-35 للإمارات. وأشار قرقاش في مقابلة عبر الإنترنت مع مجلة "ذي أتلانتيك" اليوم الخميس إلى أن بلاده قدمت طلبات مشروعة منذ سنوات لحيازة إف-35، وأن موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن تزيل "أي عقبة" أمام الولايات المتحدة للمضي قدما في البيع. وأضاف قرقاش: "لدينا طلبات مشروعة موجودة. يجب أن نحصل عليها ... لم تعد فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل قائمة". المصدر: رويترز

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