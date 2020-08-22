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عدن - ياسمين التهامي - قرارات جديدة لسلطان عمان "هيثم بن طارق" والإطاحة بالذراع الأيمن للسلطان قابوس بعد اتصاله بمسؤول إسرائيلي.. وهذا هو البديل (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوما بإقالة وزير الخارجية، يوسف بن علوي، وهو صاحب أطول منصب وزاري في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد. وقالت وكالة الأنباء العمانية في بيان منشور عبر موقعها الرسمي إنه تم تعيين بدر البوسعيدي، وزيرا للخارجية، بدلا من يوسف بن علوي. وأوضحت بقولها "قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء، وقضى المرسوم السلطاني الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب، وقضى المرسوم السلطاني السادس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب". وكان يوسف بن علوي قد تلقى أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، جرى خلاله التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة. كما تلقى وزير الخارجية العماني أيضا اتصالا هاتفيا من أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية. وذكر بيان الوزارة أنه، خلال الاتصال مع الوزير الإسرائيلي، "تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي". كما قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء وقضى المرسوم السلطاني الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب وقضى المرسوم السلطاني السادس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب. ​​وتابع: "كما تلقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في وقت لاحق اتصالاً هاتفياً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أعرب فيه المسؤول الفلسطيني عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

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