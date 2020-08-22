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عدن - ياسمين التهامي - مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’تعلن موقفها الصريح من التطبيع مع إسرائيل.. شاهد ماذا قالت؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس موقفها الصريح من الجدل الدائر حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي، على ضوء الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات. وكتبت المذيعة القادمة من قناة “إم بي سي” السعودية على صفحتها الموثقة في موقع تويتر أن قضيتها هي فلسطين. وجاءت التغريدة في سياق الوسم الذي أطلقه مغردون إماراتيون وسعوديون، للادعاء أن فلسطين ليست قضيتهم. وأضافت الفارس أن “فلسطين قضية كل إنسان سويّ حُر، بعيداً عن جنسيته أو دينه، لأنها أي فلسطين رمز للصمود والقوة والكبرياء والكرامة”. واختتمت التغريدة بالتأكيد أن “من ينتسب للقضية الفلسطينية، يزدادُ شرفاً”، وقالت: “نقطة ولآخر السطر، فلسطين قضية الشرفاء”. ولاقت التغريدة تفاعلاً واسعاً، وانقسمت الآراء حولها وفق مواقف المتابعين، المناصرون للقضية الفلسطينية، وكانوا كثرا، أشادوا بها، بينما تعرضت لسيل من الانتقادات وهجمة ممن يوصفون بـ”الذباب الإلكتروني”، والمحسوبين على الإمارات والسعودية. وسبق لمذيعة الجزيرة أن غردت مباشرة بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، بالقول: “عززوا علاقاتكم بإسرائيل إن أردتم، لكن دعوا فلسطين جانباً، لم نفهم بعد ما هي الخدمات الجليلة التي قدمها “الاتفاق التاريخي” كما يصفه ويصوره البعض لفلسطين”. وأضافت في التغريدة: “أما أصحاب الذمم الواسعة من المغردين: هلكتونا ، من الذي يتاجر بالقضية ويتهم الآخرين بأنهم يتاجرون بها؟”. *القدس العربي

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