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عدن - ياسمين التهامي - تركيا تعثر على ‘‘كنز ضخم’’ في البحر المتوسط... وأوروبا شعر بالقلق وفرنسا تتحرك عسكريًا و أردوغان يستعد لإعلان البشرى (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وسائل إعلام تركية وأجنبية، أن تركيا تمكنت من اكتشاف كنز ضخم متمثل في حقول للغاز الطبيعي في البحر الأسود. ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، عن مصدرين أن تركيا اكتشفت مصادر للطاقة في البحر الأسود، مرجحة بأن يكون غاز طبيعي. يأتي ذلك بعد إعلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيبث بشرى للشعب التركي يوم الجمعة المقبلة. وبعد تصريحات أردوغان توقع مغرّدون أتراك عن "البشرى" التي تحدث عنها الرئيس التركي، وتوقعوا أن يعلن عن اكتشافات مهمة من الغاز أو النفط في شرق المتوسط. وقالت بلومبيرغ، أنه لا يزال حجم الاكتشاف وعمقه، وما إذا كان من الممكن استخراجه غير واضح. غاز طبيعي في هذين الحقلين وذكرت صحيفة تركية، أن أنقرة اكتشفت مصدرا مهما للغاز الطبيعي في منطقة "قيي كوي" الواقعة وساحل تونا "الدانوب-1" وطراقيا في مخرج نهر الدانوب، الواقعتين على سواحل البحر الأسود. نوعية جيدة وأشارت صحيفة "خبر ترك"، في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أنه وبحسب الخبراء تم العثور على غاز من النوعية الجيدة في منطقة "تونا-1"، كما تم العثور على احتياطي غاز آخر قبالة سواحل "قي كوي" في منطقة كيركلار ايلي، في طراقيا التي تشكل مخرج نهر الدانوب (تونا). ونقلت الصحيفة عن خبراء، أن أعمال التنقيب تكثفت منذ 15 تموز/ يوليو في المنطقة المسامة "تونا-1" قبالة ساحل البحر الأسود. وأكدت الصحيفة، أن البشرى التي سيعلن عنها الرئيس التركي، الجمعة المقبلة، هو اكتشاف احتياطات الغاز الطبيعي في حقلين بالبحر الأسود. ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين في مؤسسة البترول التركية "TPAO" في أنقرة، أن رواسب الغاز الطبيعي موجود في "تونا-1" و"قيي كوي". وأضافت أن تركيا كانت تواصل مساعيها للحصول على احتياطات الهيدروكربون في البحر الأسود منذ سنوات عديدة، ومنذ فترة انتقلت سفينة التنقيب "فاتح" التي كانت في ميناء طرابزون، للعمل في حقل "تونا-1" وباشرت أعمالها. ولفتت الصحيفة، إلى أن السلطات التركية لاحظت أن حجم الغاز الطبيعي الذي تم العثور عليه مرضيا بالنسبة لها. وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، قال إن سفينة الحفر التركية "فاتح" بدأت التنقيب في منطقة "تونا-1" الواقعة قبالة الساحل الغربي لتركيا على البحر الأسود. ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تصاعدت فيه التوترات بشأن النزاعات الإقليمية مع اليونان وقبرص اليونانية في شرق المتوسط، حيث تبحث تركيا عن موارد النفط والغاز في المياه المتنازع عليها. وعززت فرنسا بشكل مؤقت من وجودها العسكري؛ في مواجهة الخطوات التركية، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من التوترات المتزايدة في المنطقة.

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