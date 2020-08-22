شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية تتحدى زوجها وتكشف عن وجهها ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الخارق ..والمفاجأة بردة فعل زوجها عندما وجد صورها على مواقع التواصل ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”.

وظهرت بدور وهي تضع مكياجا كاملا على وجهها وتظهر جزءاً كبيرا من شعرها، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تطل بها على جمهورها بهذا الشكل بعد زواجها، خاصة أن الأخير سبق وصرح بأنه اتفق معها على عدم الظهور بوجهها على السوشال ميديا، وأن قراره هذا لا يمكن أن يتراجع عنه مهما حدث،ولكن ما فعلته بدور يأتي مخالفا تماما للاتفاق الذي دار بينها، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالها عنه.

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فضلا عن أن تصريحات البراهيم الأخيرة تدل على وقوع أمر مؤسف لها، والتي قالت فيها إنها تمر بحالة نفسية سيئة هذه الفترة بسبب تعرضها لصدمات من قبل بعض الأشخاص، مطالبة كل من حولها بعدم إخبارها بأي أنباء تحمل طاقة سلبية.

وقالت البراهيم عبر مقطع فيديو لها عبر “سناب شات”: “قبل فترة أنا مضايقة من تصرفات وأشخاص ضايقوني وكذا شخص جدا صدموني عشان كده مزاجي هالأيام مو تمام.. أقول أنا اسم الله علي لو جاتلي الكورونا ومت وهما مخبصيلي وكايدلي.. هل هم بينهم وبين أنفسهم بيقولون بدور ما تستاهل اللي سوينا فيها.. هل بيأنبهم ضميرهم ويقولوا يا ليت ما سوينا فيها كده؟”.

وأضافت: “إن كنت في يوما ما صارت حاجتي عند شخص.. وهالشخص يقدر يساعدني وما ساعدني هل أنا إذا الله أخذ أمانتي بتتحسف؟.. وإن كانت مساعدة معنوية كلمة بس.. والله أنا متعبة جدا”.

وتابعت: “أعلم أن الشكوى لغير الله مذلة.. بس أنا مو بشتكي أنا من قاعدة أصحي ضماير ناس بتخرب وبتأذي وأي شخص جاف مع الطرف الآخر أو يقسى عليه..والله في زمن كورونا ما تدري أي شخص غالي عليك يمرض ويموت”.

واختتمت حديثها: “وأنا بعد بدي أوصل رسالة حق صديقاتي وأهلي.. الله يخليكم ما أبغى أخبار محزنة ولا طاقة سلبية، خلاص أنا تعبانة من كل الأطراف أنا الحين أرفع الراية البيضاء.. إتركوني بحالي.. عندكم طاقة ايجابية حياكم أما شيء ينرفز أمانة تكفوون”.

وسبق وأن كشف زوج خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، بالسبب الحقيقي لاختفائها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ومطالبتها لوسائل الإعلام بحذف جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، مشيرًا إلى أنها فعلت ذلك بناء على طلب منه؛ لأنه يرفض ظهورها بسبب غيرته عليها.

وقال خلال فقرة السؤال والجواب عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” الخاص ببدور، إنه لم يشترط عليها عدم الظهور في عقد القران كما تداولت بعض وسائل الإعلام، ولكن هذا الأمر تم الاتفاق عليه بينهما، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يقبل ظهورها بوجهها مرة أخرى وأن هذا الأمر محسوم بالنسبة له.