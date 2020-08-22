شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صورة أمير قطر "تميم بن حمد" التي نشرها اليوم شقيقة "جوعان" وأثارت موجة جدل واسع على مواقع التواصل ..ظهور غريب وغير متوقع !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثار الشيخ جوعان بن حمد، الشقيق الأصغر لأمير قطر ، جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرة صورة لشقيقه الأمير تميم وهو بالزي العسكري.

الصورة التي نشرها الشيخ جوعان ظهر فيها الأمير تميم برفقة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وهو يرتدي زيا عسكريا، أثناء دراسته بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في لندن.

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​وعلق الشيخ جوعان على الصورة بأبيات شعرية، أعرب فيها عن اعتزازه بوالده وشقيقه، أمير البلاد.



وبحسب الديوان الأميري في قطر، فقد أكمل الأمير تميم تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998، وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية.

وشارك مغردون الصورة وقالو بأنها رسالة مبطنة لدول المقاطعة ، اراد الشيخ جوعان القول من خلالها بأن قطر جاهزة لكل الخيارات المتوقعة .

المصدر / وكالات