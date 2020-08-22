فتح جبهة جديدة لمساندة مأرب.. الجيش يتقدم في جبهات نهم وباقم والجوف

أعلنت قوات الجيش اليوم الجمعة، عن جبهة قتال جديدة ضد ميلشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة (شمال اليمن)، يأتي ذلك بالتزامن مع اشتعال جبهات القتال بمحافظة مأرب، وضغط حوثي مكثف لتحقيق إختراق هناك منذ نحو أسبوع.

وبدأت اليوم معارك بين قوات الجيش والحوثيين في جبهة "باقم" في صعدة والتي بدورها ستعمل على تخفيف الضغط على الجبهات بمحافظة مأرب، في الوقت الذي حققت قوات الجيش تقدمات جديدة شرق مدينة الحزم بالجوف، أيضاً حررت القوات الحكومية سلسلة جبلية في جبهة نهم (شرق صنعاء).

وتمكنت قوات الجيش الوطني، مستودة بمقاتلات التحالف، الجمعة، من اسقاط طائرة حوثية مسيرة قبيل دخولها اجواء المناطق المحررة، والسيطرة على مواقع مهمة بالقرب من مثلت باقم بمحافظة صعدة، معقل زعيم مليشيا الحوثي.

وقال قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي قوله، "إن الطائرة المسيرة كانت تحمل متفجرات لاستهداف مواقع الجيش الوطني"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

و سيطرت قوات الجيش الوطني، على مواقع قريبة من مثلث باقم، والتي تطل على مركز المديرية بعد هجوم مباغت شنه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في باقم شمال صعدة.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العميد سليمان النويهي قوله، "إن المعارك أسفرت عن سقوط خمسة من عناصر الميليشيا وجرح اخرون واستعادة كمية من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

وفي محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، شنّت قوات الجيش مسنودة بالقبائل، هجومًا واسعًا على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحزم مركز المحافظة.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة هاجموا صباح اليوم عددًا من المواقع كانت تتمركز فيها مليشيات حوثية بجبهات النضود والعلم.

وبحسب المصدر العسكري، فقد أسفرت المعارك التي استمرت لساعات عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

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ولفت الى أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مواقع متفرّقة شرق مدينة الحزم، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية من ضمنها تدمير عربتين شرق المرازيق ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي جبهة نهم (شرق صنعاء) حررت، قوات الجيش الوطني، مواقع ومرتفعات جبلية بمديرية نهم، عقب هجوم واسع شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، عن العميد الركن علي الحميدي قائد اللواء 55 مشاة قوله، "إن أبطال الجيش يتمتعون بجاهزية عالية، ومعنويات مرتفعة.

وثمن الحميدي، الإسناد المباشر لمقاتلات تحالف دعم الشرعية لأبطال الجيش، "الذي ألحق بالمليشيا الكهنوتية خلال المعارك الأخيرة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح و العتاد".

في غضون ذلك، اسقطت قوات الجيش، صباح اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في سماء المديرية ذاتها.

ومنذ نحو اسبوع تضغط ميلشيات الحوثي بإتجاه مدينة مأرب، حيث فتحت عدد من الجبهات الجديدة، وتمتد خارطة المعارك المشتعلة من شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف وحتى مجزر (شمال مارب)، إضافة الى جبال صلب بمديرية نهم وجبل هيلان في صرواح (غرب)، وصولا الى "جبهة قانية" في أطراف محافظة البيضاء (جنوب).

وتفرغت ميلشيات الحوثي بشكل كلي لتنفيذ هجمات مكثفة على الجبهات المحيطة بمأرب، بعد توقف كلي لمعظم جبهات القتال، سواء كانت بالساحل الغربي أو المحافظات الشمالية (صعدة، حجة) الحدودية مع السعودية ومحافظة تعز أيضاً.