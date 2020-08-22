الحوثيون يستعطفون الأطفال بالفزعة لقتال الكفار في البيضاء والذين تسببوا في تهجير الرسول !

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يزيد بن سلمان - شبوة - استعطفت المليشيا الحوثية العديد من الأطفال في مناطق سيطرتهم بالفزعة لقتال الكفار في البيضاء والذين تسببوا في تهجيرة الرسول ! .
وقال عدد من الأطفال للمشهد اليمني اليوم أن المشرفين الحوثيين قالوا لهم في حلقات دينية بمناسبة العام الهجري الجديد " الهجرة النبوية " أن أجداد رجال المقاومة في محافظة البيضاء هم من تسببوا في هجرة الرسول وأنهم أحفاد كفار قريش .
واضافوا القول أن هؤلاء المشرفين والخطباء دعوهم لقتال رجال البيضاء والذين اتهموهم بأنهم دواعش وارهابيين وأنهم أحفاد المشركين وكفار قريش وغيرها من التهم الكيدية والتي لا يصدقها أي إنسان عاقل .
ودعوا الحوثيين هؤلاء الأطفال لقتال رجال البيضاء والنيل بالشهادة محاولين التغرير بالأطفال البسطاء بينما أولادهم في أفضل المدارس .
وعرضوا كلمة لزعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي - في منازل تابعة للمشرفين الحوثيين التابعين لهم والتي تم تحويلها لأنشطة عسكرية في عددا من قرى مديريات محافظة صنعاء - بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وتم قرائه محاضرات أخرى مكتوبة وزعتها المليشيا كعادتها في استغلالها للمناسبات الدينية لقتل اليمنيين .
هذا وتم استدراج عدد بسيط من الأطفال أغلبهم من الفقراء للقتال مع المليشيا الحوثية أغلبهم من الأيتام وخاصة أولاد القتلى التابعين للحوثيين والذين يحاولون الحاقهم بأبائهم .
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